Подкаст "Что это было". Суперлига провалилась, но футбольная революция неизбежна?

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер

Подкаст "Что это было". Суперлига провалилась, но футбольная революция неизбежна?

45 минут назад

Европейская Суперлига, учрежденная 12 ведущими клубами Англии, Испании и Италии, просуществовала всего несколько дней. Футболисты, болельщики, политики и футбольные чиновники проявили редкое единодушие в неприятии этого закрытого проекта.

Почему Суперлига - больше, чем история про футбол, и почему перемены неизбежны - рассказывает главный редактор Sports.ru Владислав Воронин.