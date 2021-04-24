Подкаст "Что это было". Суперлига провалилась, но футбольная революция неизбежна?
Подкаст "Что это было". Суперлига провалилась, но футбольная революция неизбежна?
Европейская Суперлига, учрежденная 12 ведущими клубами Англии, Испании и Италии, просуществовала всего несколько дней. Футболисты, болельщики, политики и футбольные чиновники проявили редкое единодушие в неприятии этого закрытого проекта.
Почему Суперлига - больше, чем история про футбол, и почему перемены неизбежны - рассказывает главный редактор Sports.ru Владислав Воронин.
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