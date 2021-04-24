Вторая волна эпидемии коронавируса в Индии: беспрецедентное количество заболевших и умерших
Вторая волна эпидемии коронавируса в Индии: беспрецедентное количество заболевших и умерших
Индия впервые стала мировым лидером по числу заболевших коронавирусом за сутки.
По уровню смертности и общему количеству инфицированных она уступает лишь США. Вакцинировано менее 10% населения, а всего в стране живет около миллиарда человек.
Pfizer предложила Индии свою вакцину по себестоимости. Правительство закупило вакцину Спутник V, которая будет доступна в конце мая.