Однажды в Ираке. 1 серия. Документальный фильм Би-би-си

35 минут назад

Фильм доступен для просмотра только на территории России, Украины, Армении, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Первая серия фильма рассказывает о том, с какими чувствами иракцы ожидали весной 2003 года начала войны с США, и о том, чем обернулись для них первые месяцы вторжения.

Центральным героем серии стал Валид Несиф, который, как и многие иракские подростки того времени, считал жизнь при Саддаме угнетающей и увлекался западным образом жизни и западной культурой. Валид пел в рок-группе, учил английский язык по песням и фильмам и, как и многие иракцы, с нетерпением ждал прихода американцев.

Фильм 18+