Полжизни в Чернобыле. Кто работает в зоне отчуждения?

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Полжизни в Чернобыле. Кто работает в зоне отчуждения?

15 минут назад

Большинство людей знает Чернобыль, Припять и вообще зону отчуждения только по фотографиям, репортажам и фильмам.

Когда 35 лет назад на ЧАЭС произошла авария, жителей этих городов и около 100 близлежащих сел выселили, а территорию закрыли.

Но части людей пришлось остаться здесь, чтобы ликвидировать последствия катастрофы и не дать ей повториться.

Несколько тысяч человек до сих пор регулярно приезжают работать на станцию и другие предприятия.