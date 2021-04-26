Полжизни в Чернобыле. Кто работает в зоне отчуждения?
Полжизни в Чернобыле. Кто работает в зоне отчуждения?
Большинство людей знает Чернобыль, Припять и вообще зону отчуждения только по фотографиям, репортажам и фильмам.
Когда 35 лет назад на ЧАЭС произошла авария, жителей этих городов и около 100 близлежащих сел выселили, а территорию закрыли.
Но части людей пришлось остаться здесь, чтобы ликвидировать последствия катастрофы и не дать ей повториться.
Несколько тысяч человек до сих пор регулярно приезжают работать на станцию и другие предприятия.
Что они делают и как живут в зоне отчуждения - в материале Романа Лебедя.