Что происходит с DOXA? Интервью с главредом журнала Арменом Арамяном

32 минуты назад

14 апреля к редакторам студенческого журнала DOXA пришли с обысками. Сотрудники правоохранительных органов забрали всю технику у журналистов и их родственников, предъявив обвинения в вовлечении несовершеннолетних в протесты.

Причиной стал видеоролик, который редакция DOXA опубликовала в январе этого года после возвращения Алексея Навального в Россию. Тогда в СМИ появились сообщения о том, что в российских ВУЗах студентам угрожают исключением из образовательных учреждений в ответ на участие в протестных акциях. Редакция DOXA решила поддержать студентов видеообращением, но в правоохранительных органах ролик сочли провокационным. Теперь четверо молодых журналистов обязаны не выходить из дома надолго, им запрещено пользоваться интернетом и общаться друг с другом.