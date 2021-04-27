200 “бомб замедленного действия” над Землей. Как космический мусор угрожает человеку
200 “бомб замедленного действия” над Землей. Как космический мусор угрожает человеку
Десятки тысяч искусственных объектов вращаются на данный момент вокруг Земли. Большая их часть - это отработавшая ресурс или вышедшая из строя техника. Угроза ее столкновения с рабочими спутниками постоянно растет.
Американское правительство проспонсировало создание интерактивной карты, на которой в почти реальном времени можно отслеживать траекторию известного нам “космического мусора” - отходов и обломков техники, запущенной человеком в космос за последние 60 лет.
Особое внимание создатели карты уделили 200 самым крупным обломкам, столкновение с которыми может повлечь за собой катастрофические последствия.