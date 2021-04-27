200 “бомб замедленного действия” над Землей. Как космический мусор угрожает человеку

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200 “бомб замедленного действия” над Землей. Как космический мусор угрожает человеку

56 минут назад

Десятки тысяч искусственных объектов вращаются на данный момент вокруг Земли. Большая их часть - это отработавшая ресурс или вышедшая из строя техника. Угроза ее столкновения с рабочими спутниками постоянно растет.

Американское правительство проспонсировало создание интерактивной карты, на которой в почти реальном времени можно отслеживать траекторию известного нам “космического мусора” - отходов и обломков техники, запущенной человеком в космос за последние 60 лет.