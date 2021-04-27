"Мы ехали ликвидировать обычный лесной пожар" - очевидцы о взрывах на складе боеприпасов в Чехии и "Петрове и Боширове"

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"Мы ехали ликвидировать обычный лесной пожар" - очевидцы о взрывах на складе боеприпасов в Чехии и "Петрове и Боширове"

7 минут назад

Взрывы на двух складах с боеприпасами в чешской деревне Врбетице испортили дипломатические отношения между Россией и Чехией. В ходе расследования инцидента 2014 года, который унес 2 жизни и стал одним из самых дорогостоящих ЧП в истории страны, у чешских спецслужб появилась новая версия произошедшего.

Они предполагают, что к делу могут быть причастны двое россиян. На сайте полиции сообщается, что подозреваемые передвигались по территории Чехии, используя несколько разных паспортов - на имя гражданина Таджикистана Руслана Тобарова и гражданина Молдовы Николая Попы, а также российские на имя Александра Петрова и Руслана Боширова.

Официальная представительница МИД России Мария Захарова назвала эти заявления чешских властей "маразматическим парадом".

Мы поговорили со свидетелями и участниками событий 2014 года о взрывах и о том, как на "обычных" могло оказаться 150 тонн боеприпасов.