Амурский тигр парализовал жизнь в китайской деревне
Амурский тигр парализовал жизнь в китайской деревне
Амурский тигр провел несколько часов в китайской деревне в провинции Хэйлунцзян, граничащей с Россией. Самец в возрасте 2-3 лет и весом 225кг напал на колхозницу, а также проломил боковое стекло автомобиля.
Позже тигра поймали, усыпили и отвезли в заповедник. Там он на 45 дней останется под наблюдением, после чего будет выпущен на волю, сообщают китайские СМИ.
Амурский тигр занесен в Красную книгу и до недавнего времени относился к вымирающим видам. Общая численность амурских тигров исчисляется сотнями, из них в Китае обитают лишь 20-30 особей.