Амурский тигр парализовал жизнь в китайской деревне

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Амурский тигр парализовал жизнь в китайской деревне

37 минут назад

Амурский тигр провел несколько часов в китайской деревне в провинции Хэйлунцзян, граничащей с Россией. Самец в возрасте 2-3 лет и весом 225кг напал на колхозницу, а также проломил боковое стекло автомобиля.

Позже тигра поймали, усыпили и отвезли в заповедник. Там он на 45 дней останется под наблюдением, после чего будет выпущен на волю, сообщают китайские СМИ.