Подкаст "Что это было". Как власти закрывают ФБК и штабы Навального

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Подкаст "Что это было". Как власти закрывают ФБК и штабы Навального

54 минуты назад

Прокуратура Москвы смогла добиться фактической приостановки работы Фонда борьбы с коррупцией (признан в России организацией, выполняющей функции иностранного агента) и штабов Алексея Навального. Скоро Мосгорсуд решит вопрос о признании этих структур экстремистскими. Что происходит сейчас с этими организациями и какие последствия могут ожидать соратников оппозиционного политика – разбирается журналист Русской службы Би-би-си Анна Пушкарская.