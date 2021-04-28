Мяч, бутсы, аллигатор. Неожиданный гость прервал тренировку футбольного клуба Торонто
Мяч, бутсы, аллигатор. Неожиданный гость прервал тренировку футбольного клуба Торонто
Тренировка игроков футбольного клуба Торонто внезапно прервалась, когда на поле к ним вышел аллигатор. Команда оказалась не готова к таким сюрпризам, многие футболисты испугались.
Сотрудник стадиона попытался оттащить животное за хвост, но аллигатор вывернулся и остался на траве.
Тренировки команды Торонто из-за коронавирусных ограничений проходят не дома, а в городе Орландо штата Флорида. Игроки готовились к отборочному матчу против команды Крус Асуль в Мексике.