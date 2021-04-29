Очень удаленный офис. Британец из-за локдауна стал работать на скале
Очень удаленный офис. Британец из-за локдауна стал работать на скале
В офисе Джейсона Гриффина нет крыши, зато отличные вентиляция и сигнал Wi-Fi. Консультант шотландского колл-центра попробовал работать со скалы в безлюдной части острова Англси к северу от побережья Уэльса. Так он попытался привлечь внимание к меняющимся условиям и возможностям работы.
Из-за связанных с Covid-19 ограничительных мер беспрецедентное число офисных работников смогло попробовать работать удаленно. Многие считают, что это позитивно сказалось на их продуктивности.
Но смогут ли специалисты выбирать, где и как работать после окончания пандемии?