Очень удаленный офис. Британец из-за локдауна стал работать на скале

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Очень удаленный офис. Британец из-за локдауна стал работать на скале

14 минут назад

В офисе Джейсона Гриффина нет крыши, зато отличные вентиляция и сигнал Wi-Fi. Консультант шотландского колл-центра попробовал работать со скалы в безлюдной части острова Англси к северу от побережья Уэльса. Так он попытался привлечь внимание к меняющимся условиям и возможностям работы.

Из-за связанных с Covid-19 ограничительных мер беспрецедентное число офисных работников смогло попробовать работать удаленно. Многие считают, что это позитивно сказалось на их продуктивности.