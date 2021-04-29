"Худшая ночь в моей жизни". Истории жителей Индии, потерявших своих близких из-за коронавируса

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"Худшая ночь в моей жизни". Истории жителей Индии, потерявших своих близких из-за коронавируса

18 минут назад

"Я потерял свою жену и нерожденного ребенка", - рассказывает Сачин, житель одного из самых бедных районов Индии. Его беременная жена погибла от коронавируса.

Уже неделю Индия ежедневно ставит мировые рекорды по числу новых заболевших за сутки. Последствия новой волны пандемии для страны называют катастрофичными.