Самый длинный в мире мост для пешеходов открыли в Португалии

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Самый длинный в мире мост для пешеходов открыли в Португалии

19 минут назад

Подвесной мост, соединивший две гранитные горы в геопарке Ароука в Португалии, открылся для посетителей. Конструкция признана самым длинным пешеходным мостом в мире. Ее протяженность 516 метров.

Мост возвышается над рекой Пайва на 175 метров.

Муниципалитет Ароука возлагает на сооружение стоимостью €2,3 млн. большие надежды.