Самый длинный в мире мост для пешеходов открыли в Португалии
Самый длинный в мире мост для пешеходов открыли в Португалии
Подвесной мост, соединивший две гранитные горы в геопарке Ароука в Португалии, открылся для посетителей. Конструкция признана самым длинным пешеходным мостом в мире. Ее протяженность 516 метров.
Мост возвышается над рекой Пайва на 175 метров.
Муниципалитет Ароука возлагает на сооружение стоимостью €2,3 млн. большие надежды.
С его помощью в регион надеются вернуть туристов и помочь областной казне, пострадавшей ограничений, связанных с Covid-19.