Конфликт на киргизско-таджикской границе, как минимум 31 человек погиб. Что произошло?

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Конфликт на киргизско-таджикской границе, как минимум 31 человек погиб. Что произошло?

час назад

Между двумя странами - почти 900 км границы, на ней 70 спорных участков. Этот конфликт произошел на баткенском участке границы у водозабора "Головной", который снабжает водой и киргизскую, и таджикскую стороны.