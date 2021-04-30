Конфликт на киргизско-таджикской границе, как минимум 31 человек погиб. Что произошло?
Конфликт на киргизско-таджикской границе, как минимум 31 человек погиб. Что произошло?
Между двумя странами - почти 900 км границы, на ней 70 спорных участков. Этот конфликт произошел на баткенском участке границы у водозабора "Головной", который снабжает водой и киргизскую, и таджикскую стороны.
Весной и летом - в период сельскохозяйственных работ - расход воды увеличивается, и между соседями нарастает напряжение. В этот раз противостояние началось из-за того, что на таджикской стороне водозабора установили камеры наблюдения.