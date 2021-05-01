Подкаст "Что это было". Лонгрид: РПЦ против дьявола. Кто и как на Руси изгоняет бесов

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Подкаст "Что это было". Лонгрид: РПЦ против дьявола. Кто и как на Руси изгоняет бесов

52 минуты назад

По выходным в подкасте "Что это было. Лонгрид" мы говорим с авторами заметных и важных текстов Русской службы Би-би-си.

Анастасия Лотарева написала текст "Экзорцизм по регламенту. Как Русская православная церковь изгоняет бесов".

В этом подкасте она рассказывает о встрече на кладбище с таинственным экзорцистом Петром, об отчитках (практики изгнания бесов в православии), на которых она была, а также о том, почему многие обращаются к экзорцистам, а не к психологам. Анастасия Лотарева подробно говорит и о новом документе РПЦ, регламентирующем практику изгнания бесов.

В подкасте использованы фрагменты фильма "Остров", сюжеты телеканала ТВЦ, РИА Новый День, YouTube-каналов "Алексей Ильич Осипов" и "Школа православной психологии".