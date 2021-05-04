Развод Гейтсов. Главное об этой паре
Развод Гейтсов. Главное об этой паре
Билл Гейтс и Мелинда объявили о разводе, но заявили, что продолжат вместе работать в благотворительном фонде своего имени. Они создали его в 2000 году. Сейчас это крупнейший в США частный фонд. Его программы направлены на улучшение систем образования и здравоохранения.
В 2021 году Билл Гейтс занял четвертое место в рейтинге богатейших людей планеты. Мелинда Гейтс может получить половину состояния и стать одной из самых богатых женщин мира.