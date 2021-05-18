Навальный, хакеры, санкции: эксклюзивное интервью Сергея Нарышкина Би-би-си
Навальный, хакеры, санкции: эксклюзивное интервью Сергея Нарышкина Би-би-си
В интервью корреспонденту Би-би-си Стиву Розенбергу глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин отверг обвинения в том, что его агентство было связано с массовой кибератакой в США в прошлом году.
Нарышкин предположил, что эту операцию могла организовать западная разведка. Он сообщил, что восстановил контакт с главой британской секретной разведывательной службы МИ-6 и надеется на личную встречу в ближайшее время.
Стив Розенберг также обсудил с главой СВР санкции, последовавшие за хакерской атакой, и приговор Алексею Навальному.