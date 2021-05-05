Голодовка чемпиона. Андрей Кравченко продает золото, чтобы поддержать политзаключенных Беларуси
Титулованный белорусский легкоатлет Андрей Кравченко объявил десять дней голодовки и продает золотую медаль чемпионата Европы 2011. Все это спортсмен делает, чтобы привлечь внимание к судьбам политзаключенных Беларуси. Деньги от продажи награды он обещал направить семьям оказавшихся за решеткой участников протестного движения.
К восьмому дню голодовки спортсмен похудел на 10 кг.
По данным лишенного регистрации в Беларуси правозащитного центра “Весна”, лишь за апрель 2021 в Беларуси по политическим мотивам были задержаны 304 человека, вынесено около ста обвинительным приговоров.
По оценке правозащитников, 360 человек на данный момент находятся за решеткой по политически мотивированным делам.
Протесты в Беларуси начались в августе 2020 года после того, как Александр Лукашенко был объявлен победителем на очередных президентских выборах.