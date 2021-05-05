Подкаст "Что это было". Ковидное цунами в Индии - почему оно опасно для мира
Подкаст "Что это было". Ковидное цунами в Индии - почему оно опасно для мира
В Индии от коронавируса умерли более 220 тысяч человек, заболевших - более 20 миллионов. Но на самом деле жертв значительно больше. В больницах не хватает коек, кислорода и лекарств, тела умерших сжигают на улицах.
Корреспондент Русской службы Би-би-си Юлия Джеймс изучала ситуацию и общалась с выходцами из бывших советских республик, которые живут в Индии.
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