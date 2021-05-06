Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер

"Старшип" приземлился. Первый удачный испытательный полет сверхтяжелой ракеты Илона Маска

16 минут назад

Илон Маск называл и предыдущие испытания прототипа корабля успешными, но в прошлом "Старшип" сгорали и взрывались как при взлете, так и при посадке.

В течение ближайших десяти лет NASA планируют при помощи "Старшип" отправить астронавтов на Луну, а в дальнейшем Маск надеется отправить на корабле этого типа миссию на Марс. По словам основателя SpaceX, "Старшип" в состоянии брать на борт до ста человек.