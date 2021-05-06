"Старшип" приземлился. Первый удачный испытательный полет сверхтяжелой ракеты Илона Маска
"Старшип" приземлился. Первый удачный испытательный полет сверхтяжелой ракеты Илона Маска
Ракета-носитель "Старшип" прошла очередной этап испытаний. Сверхтяжелый космический корабль компании Илона Маска SpaceX впервые смог взлететь и приземлиться после полета на высоту 10 км.
Илон Маск называл и предыдущие испытания прототипа корабля успешными, но в прошлом "Старшип" сгорали и взрывались как при взлете, так и при посадке.
В течение ближайших десяти лет NASA планируют при помощи "Старшип" отправить астронавтов на Луну, а в дальнейшем Маск надеется отправить на корабле этого типа миссию на Марс. По словам основателя SpaceX, "Старшип" в состоянии брать на борт до ста человек.