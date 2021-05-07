Вино по космической цене. Бутылка "Петрюс", побывавшая на МКС, выставлена на аукцион

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Вино по космической цене. Бутылка "Петрюс", побывавшая на МКС, выставлена на аукцион

9 минут назад

В рамках проекта по изучению влияния невесомости на продукты, 12 бутылок вина "Петрюс" были отправлены в космос и провели на МКС 14 месяцев. После возвращения на Землю одну бутылку было решено продать на аукционе Christie's.

Ориентировочная стоимость бутылки - один миллион долларов.

Специалисты университета Бордо утверждают, что в космосе вино "зрело" быстрее, чем на Земле.