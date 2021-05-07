Вино по космической цене. Бутылка "Петрюс", побывавшая на МКС, выставлена на аукцион
Вино по космической цене. Бутылка "Петрюс", побывавшая на МКС, выставлена на аукцион
В рамках проекта по изучению влияния невесомости на продукты, 12 бутылок вина "Петрюс" были отправлены в космос и провели на МКС 14 месяцев. После возвращения на Землю одну бутылку было решено продать на аукционе Christie's.
Ориентировочная стоимость бутылки - один миллион долларов.
Специалисты университета Бордо утверждают, что в космосе вино "зрело" быстрее, чем на Земле.
Победитель аукциона получит еще одну бутылку "Петрюс" для сравнения, а также графин, стаканы и штопор, сделанный из метеорита.