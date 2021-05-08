Черчилль. Победитель в войне, проигравший в мире. Документальный фильм Би-би-си

час назад

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Черчилль был и остается одним из самых противоречивых британских исторических деятелей. Кто-то называет его величайшим британцем, а кто-то - второсортным политиком и расистом.

На выборах 26 июля 1945 года один из триумфаторов Второй мировой, великий военачальник Уинстон Черчилль и его Консервативная партия были разгромлены Лейбористами, которые до этого никогда не составляли парламентское большинство. Эти поразительные и совершенно неожиданные результаты голосования изменили ход политической истории Британии.

Так почему же Черчилль, чья популярность была как никогда высока после войны, был отвергнут британцами, которых он привел к победе?