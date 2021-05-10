Обострение в Иерусалиме: светошумовые гранаты, слезоточивый газ и ракеты
Обострение в Иерусалиме: светошумовые гранаты, слезоточивый газ и ракеты
Последние несколько дней в Иерусалиме продолжаются столкновения между палестинцами и израильской полицией. С пятницы 7 мая за время беспорядков пострадали более 500 человек, половина из них оказалась в больнице.
Вечером в понедельник 10 мая израильские военные сообщили о ракетном обстреле страны с территории Сектора Газа.
В нескольких городах слышны сирены, из старого города в Иерусалиме начали эвакуировать людей.