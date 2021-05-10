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Обострение в Иерусалиме: светошумовые гранаты, слезоточивый газ и ракеты

15 минут назад

Последние несколько дней в Иерусалиме продолжаются столкновения между палестинцами и израильской полицией. С пятницы 7 мая за время беспорядков пострадали более 500 человек, половина из них оказалась в больнице.