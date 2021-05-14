"Вы всему верите, что Путин говорит?" Что думают о вакцине в России и Израиле
"Вы всему верите, что Путин говорит?" Что думают о вакцине в России и Израиле
Вакцинация в России продолжается еще с января, врачи рекомендуют всем делать прививку. По словам Сергея Собянина, за эти месяцы в Москве привились "больше миллиона человек". Для 12-миллионного города эти цифры не поражают масштабом.
Тем временем в мире сделано почти 500 миллионов прививок против коронавируса в более чем 100 странах. Один из лидеров - Израиль, где с декабря вакцинировалось уже больше половины населения.
Мы поговорили с людьми на улицах Москвы и Тель-Авива о том, что они думают о вакцинации.