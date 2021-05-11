Эскалация на Ближнем Востоке: Израиль и Сектор Газа обмениваются обстрелами, есть жертвы

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Эскалация на Ближнем Востоке: Израиль и Сектор Газа обмениваются обстрелами, есть жертвы

21 минуту назад

В Израиле и Секторе Газа все больше жертв с начала взаимных воздушных ударов. Обстановка в регионе обострилась в понедельник.

Вечером 10 мая различные группировки выпустили более 300 ракет по Израилю. Погибли два человека, более 80 получили ранения.

В ответ Израиль нанес удары по Газе, в результате которых погибли по меньшей мере 28 палестинцев, более ста ранены.