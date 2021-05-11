Эскалация на Ближнем Востоке: Израиль и Сектор Газа обмениваются обстрелами, есть жертвы
Эскалация на Ближнем Востоке: Израиль и Сектор Газа обмениваются обстрелами, есть жертвы
В Израиле и Секторе Газа все больше жертв с начала взаимных воздушных ударов. Обстановка в регионе обострилась в понедельник.
Вечером 10 мая различные группировки выпустили более 300 ракет по Израилю. Погибли два человека, более 80 получили ранения.
В ответ Израиль нанес удары по Газе, в результате которых погибли по меньшей мере 28 палестинцев, более ста ранены.
Воздушные удары продолжаются с обеих сторон.