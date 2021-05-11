Школьники и родители несут цветы и игрушки к казанской школе, где была стрельба
Школьники и родители несут цветы и игрушки к казанской школе, где была стрельба
Утром 11 мая в казанской школе №175 произошла стрельба, в результате которой погибли девять человек: семеро детей и двое учителей.
Вечером у школы возник стихийный мемориал, куда школьники и родители несут цветы и игрушки.
Видео, Стрельба в школе в Казани. Видео, Продолжительность 1,36
11 мая в казанской школе №175 случилась стрельба. Погибли как минимум семеро детей и одна учительница.