Школьники и родители несут цветы и игрушки к казанской школе, где была стрельба

Утром 11 мая в казанской школе №175 произошла стрельба, в результате которой погибли девять человек: семеро детей и двое учителей.

Вечером у школы возник стихийный мемориал, куда школьники и родители несут цветы и игрушки.