Как купить "дворец Путина" по цене квартиры

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Как купить "дворец Путина" по цене квартиры

27 минут назад

В распоряжении Русской службы Би-би-си оказались сотни документов, в которых описываются детали продажи предполагаемого "дворца Путина", произошедшей десять лет назад.

Среди документов в частности есть план, в котором власти решали, как следовало бы поступить с Сергеем Колеснковым, который изначально и обнародовал сведения о строящемся дворце. Был вариант и об уголовном преследовании предпринимателя.