Как купить "дворец Путина" по цене квартиры
Как купить "дворец Путина" по цене квартиры
В распоряжении Русской службы Би-би-си оказались сотни документов, в которых описываются детали продажи предполагаемого "дворца Путина", произошедшей десять лет назад.
Среди документов в частности есть план, в котором власти решали, как следовало бы поступить с Сергеем Колеснковым, который изначально и обнародовал сведения о строящемся дворце. Был вариант и об уголовном преследовании предпринимателя.
Специальный корреспондент Андрей Захаров рассказывает, какие странности и парадоксы он обнаружил, разбираясь в деталях продажи "крупного инвестиционного проекта" и что в сделке было не совсем так.