"Меня судят не за плакат на прокуратуре". Суд вынес приговор Ольге Мисик
"Меня судят не за плакат на прокуратуре". Суд вынес приговор Ольге Мисик
11 мая суд в Москве вынес обвинительный приговор Ольге Мисик, Ивану Воробьевскому и Игорю Башаримову по так называемому "Делу будки федерального значения". Молодых людей признали виновными в вандализме.
В августе 2020 года Мисик с другом устроили акцию у здания прокуратуры в Москве, вывесив на пропускной пункт плакаты в поддержку фигурантов дела "Нового величия" (организация признана экстремистской).
Башаримова не было на акции, но его задержали вместе с Ольгой в доме ее родителей. Всем троим суд ограничил свободу на срок от одного года и девяти месяцев до двух лет.
Ольга Мисик стала известна летом 2019 года. На московских протестах против недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму она читала Конституцию сотрудникам ОМОНа.