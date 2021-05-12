"Меня судят не за плакат на прокуратуре". Суд вынес приговор Ольге Мисик

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"Меня судят не за плакат на прокуратуре". Суд вынес приговор Ольге Мисик

35 минут назад

11 мая суд в Москве вынес обвинительный приговор Ольге Мисик, Ивану Воробьевскому и Игорю Башаримову по так называемому "Делу будки федерального значения". Молодых людей признали виновными в вандализме.

В августе 2020 года Мисик с другом устроили акцию у здания прокуратуры в Москве, вывесив на пропускной пункт плакаты в поддержку фигурантов дела "Нового величия" (организация признана экстремистской).

Башаримова не было на акции, но его задержали вместе с Ольгой в доме ее родителей. Всем троим суд ограничил свободу на срок от одного года и девяти месяцев до двух лет.