Кибератака на трубопровод. Как хакеры лишили бензина восток США и при чем тут Россия?

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Кибератака на трубопровод. Как хакеры лишили бензина восток США и при чем тут Россия?

9 минут назад

Крупнейший в США трубопровод, соединяющий Техас и Ньй-Джерси, стал жертвой кибератаки. Компания Colonial Pipeline вынужденно прекратила поставки топлива 7 мая. Но обещала наладить снабжение к концу недели.

Хакеры группы DarkSide, которым приписывают взлом, говорят, что не преследуют политических целей, но хотят выкуп.

Президент США утверждает, что хакеры, парализовавшие Colonial Pipeline, действовали с территории России, но уточняет - доказательств непосредственной причастности Москвы к атаке нет.

В Кремле отрицают причастность России к нападению.