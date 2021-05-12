Кибератака на трубопровод. Как хакеры лишили бензина восток США и при чем тут Россия?
Кибератака на трубопровод. Как хакеры лишили бензина восток США и при чем тут Россия?
Крупнейший в США трубопровод, соединяющий Техас и Ньй-Джерси, стал жертвой кибератаки. Компания Colonial Pipeline вынужденно прекратила поставки топлива 7 мая. Но обещала наладить снабжение к концу недели.
Хакеры группы DarkSide, которым приписывают взлом, говорят, что не преследуют политических целей, но хотят выкуп.
Президент США утверждает, что хакеры, парализовавшие Colonial Pipeline, действовали с территории России, но уточняет - доказательств непосредственной причастности Москвы к атаке нет.
В Кремле отрицают причастность России к нападению.
Тем временем бензин на многих заправках заканчивается, а цены на него стремительно растут.