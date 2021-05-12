"Я впервые в жизни собрал сумку": русскоязычные израильтяне о погромах и обстрелах

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"Я впервые в жизни собрал сумку": русскоязычные израильтяне о погромах и обстрелах

16 минут назад

Конфликт между палестинцами и израильтянами снова обострился. ХАМАС обстрелял израильские города, Иерусалим ответил массированными ракетными ударами и авиаударами по сектору Газа.

В некоторых городах прошли уличные беспорядки с поджогами.

С момента эскалации конфликта в понедельник, 10 мая, в Газе погибло по меньшей мере 56 человек, с Израильской стороны, по сообщениям медиков - как минимум шесть.

Русская служба Би-би-си поговорила с русскоязычными жителями Израиля - свидетелями бомбардировок и погромов.