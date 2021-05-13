Подкаст “Что это было”. Как Израиль оказался на пороге войны

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Подкаст “Что это было”. Как Израиль оказался на пороге войны

14 минут назад

Ракетные обстрелы территории Израиля и ответные удары по позициям движения Хамас в секторе Газа, столкновения в Иерусалиме и других городах. В результате обострения палестино-израильского конфликта десятки человек погибли и сотни ранены.

С чем связана новая вспышка насилия и к чему она может привести, рассказывает корреспондент Русской службы Би-би-си в Иерусалиме Анастасия Златопольская.