В Индонезии удалось восстановить коралловый риф. Как это делают и почему в этом стал участвовать бизнес?

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В Индонезии удалось восстановить коралловый риф. Как это делают и почему в этом стал участвовать бизнес?

12 минут назад

В кратчайшие сроки благотворительной организации "Охрана природы" удалось восстановить 40 тыс. кв. метров коралловых рифов у берегов Индонезии.

В операции использован инновационный метод: на дно устанавливают конструкции в форме звезд, на которые прикрепляют кораллы. Это стимулирует быстрое восстановление рифа.

К 2029 году морские биологи надеются восстановить таким способом 185 тыс. кв. метров коралловых рифов во всем мире.