В Индонезии удалось восстановить коралловый риф. Как это делают и почему в этом стал участвовать бизнес?
В Индонезии удалось восстановить коралловый риф. Как это делают и почему в этом стал участвовать бизнес?
В кратчайшие сроки благотворительной организации "Охрана природы" удалось восстановить 40 тыс. кв. метров коралловых рифов у берегов Индонезии.
В операции использован инновационный метод: на дно устанавливают конструкции в форме звезд, на которые прикрепляют кораллы. Это стимулирует быстрое восстановление рифа.
К 2029 году морские биологи надеются восстановить таким способом 185 тыс. кв. метров коралловых рифов во всем мире.
Финансирует проект крупный производитель кошачьего корма. В своих изделиях фирма использует много морепродуктов. Некоторые видят в этом этические противоречия. Но так ли это?