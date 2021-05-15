Отделится ли Шотландия от Англии? Пять вопросов
Отделится ли Шотландия от Англии? Пять вопросов
В Великобритании прошли местные выборы. В Шотландии большинство голосов на них получили партии, выступающие за независимость. Однако ни одна из этих партий не набрала абсолютного большинства.
Для сторонников независимости победа стала новым поводом потребовать нового референдума об отделении, но британские власти пока не собираются дать согласие на его проведение.
Каковы шансы на успех у сторонников независимости и что стоит у них на пути?
Рассказывает корреспондент Русской службы Би-би-си Бен Тавенер.