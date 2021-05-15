Город во власти Covid-19: как Дели переживает вторую волну эпидемии
Город во власти Covid-19: как Дели переживает вторую волну эпидемии
Для Викаса Панди, журналиста Би-би-си, Дели был домом уже более десяти лет, но с приходом второй волны Covid-19, жизнь в столице Индии изменилась до неузнаваемости.
Уже более месяца люди отчаянно пытаются найти помощь для близких в условиях острой нехватки больничных коек, лекарств и кислорода.
Викас Панди вместе со своим коллегой Аншулом Верма показывают нам жизнь города и ежедневную борьбу за медицинскую помощь, кислородные баллоны и даже место в крематории.