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Новый сезон документальных фильмов Би-би-си на Русской службе

13 минут назад

Вы сможете присоединиться к Грете Тунберг и Дэвиду Аттенборо в их борьбе за будущее планеты, совершить путешествие на Плутон, окунуться в волшебный мир вселенной Гарри Поттера, сравнить периоды правления Елизаветы I и Елизаветы II, побывать на безумной свадьбе стоимостью миллион долларов и даже узнать, что делает ваша собака, пока вас нет дома.