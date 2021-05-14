Новый сезон документальных фильмов Би-би-си на Русской службе
С 5 июня на Русской cлужбе стартует новый сезон документальных фильмов Би-би-си.
Вы сможете присоединиться к Грете Тунберг и Дэвиду Аттенборо в их борьбе за будущее планеты, совершить путешествие на Плутон, окунуться в волшебный мир вселенной Гарри Поттера, сравнить периоды правления Елизаветы I и Елизаветы II, побывать на безумной свадьбе стоимостью миллион долларов и даже узнать, что делает ваша собака, пока вас нет дома.
Вас ждут премьеры фильмов "Сетевой мир", "Грета Тунберг. Один год, чтобы спасти планету", "Как и почему нацисты пришли к власти", "Вымирание видов. Факты", "Детские хирурги", "Елизавета I и II. Золотые королевы".
[сам трейлер тут в плеере сайта]
Фильмы будут доступны для просмотра только на территории России, Украины, Армении, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.