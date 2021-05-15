Подкаст "Что это было". Лонгрид: как меняли собственников "дворца Путина"

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Подкаст "Что это было". Лонгрид: как меняли собственников "дворца Путина"

час назад

По выходным в подкасте "Что это было. Лонгрид" мы говорим с авторами самых важных, заметных и интересных текстов Русской службы Би-би-си.

Андрей Захаров провел расследование и написал текст "Ш. — формальный владелец": как меняли собственника "дворца Путина".

В этом подкасте Андрей рассказывает, как к нему попала флешка с внутренними документами проекта по возведению "дворца Путина”, почему он доверяет своим источникам, как менялись собственники “дворца” и как российские власти и общество реагируют на его расследования.