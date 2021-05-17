Три недели без еды и воды. С дрейфующего судна в Атлантике спасли девочку, десятки мигрантов погибли

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Три недели без еды и воды. С дрейфующего судна в Атлантике спасли девочку, десятки мигрантов погибли

17 минут назад

26 апреля команда спасателей ВВС Испании обнаружила дрейфующую в Атлантическом океане крошечную лодку. На борту нашли трех еле живых мигрантов, десятки других погибли от обезвоживания и голода.

Всего из Мавритании к испанским берегам отправились 59 мигрантов.

Среди уцелевших была семнадцатилетняя уроженка Кот-д’Ивуар Аиша. Ее спасли, в тяжелом состоянии отправили в больницу на острове Тенерифе.