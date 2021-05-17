Три недели без еды и воды. С дрейфующего судна в Атлантике спасли девочку, десятки мигрантов погибли
Три недели без еды и воды. С дрейфующего судна в Атлантике спасли девочку, десятки мигрантов погибли
26 апреля команда спасателей ВВС Испании обнаружила дрейфующую в Атлантическом океане крошечную лодку. На борту нашли трех еле живых мигрантов, десятки других погибли от обезвоживания и голода.
Всего из Мавритании к испанским берегам отправились 59 мигрантов.
Среди уцелевших была семнадцатилетняя уроженка Кот-д’Ивуар Аиша. Ее спасли, в тяжелом состоянии отправили в больницу на острове Тенерифе.
После выздоровления Аиша и ее спасатели поделились с Би-би-си подробностями истории.