Подкаст "Что это было". За что Зеленский преследует Медведчука и победит ли он олигархов?
Подкаст "Что это было". За что Зеленский преследует Медведчука и победит ли он олигархов?
Одного из самых богатых и влиятельных людей Украины Виктора Медведчука обвиняют в госизмене. Медведчук, который возглавляет главное оппозиционное объединение на Украине и является близким другом Владимира Путина, все обвинения отвергает. Украинский президент Владимир Зеленский называет происходящее началом деолигархизации в стране.
Киевский корреспондент Би-би-си Святослав Хоменко рассказывает о сути обвинений против Медведчука и объясняет, почему они предъявлены сейчас.
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