Подкаст "Что это было". За что Зеленский преследует Медведчука и победит ли он олигархов?

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер

Подкаст "Что это было". За что Зеленский преследует Медведчука и победит ли он олигархов?

23 минуты назад

Одного из самых богатых и влиятельных людей Украины Виктора Медведчука обвиняют в госизмене. Медведчук, который возглавляет главное оппозиционное объединение на Украине и является близким другом Владимира Путина, все обвинения отвергает. Украинский президент Владимир Зеленский называет происходящее началом деолигархизации в стране.

Киевский корреспондент Би-би-си Святослав Хоменко рассказывает о сути обвинений против Медведчука и объясняет, почему они предъявлены сейчас.