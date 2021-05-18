"Любишь Навального?". Рассказы уволенных сотрудников московского метро
"Любишь Навального?". Рассказы уволенных сотрудников московского метро
"Любишь Навального? В гости к нему хочешь?" - такой вопрос машинист Кирилл Конюшок услышал от своего начальства перед тем, как был уволен.
Конюшок оказался одним из как минимум сорока сотрудников московского метрополитена, лишившихся работы после того, как в апреле 2021 была похищена и опубликована в открытом доступе база данных сторонников политика Алексея Навального.