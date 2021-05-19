Тысячи мигрантов и военные на пляже. Беспрецедентный наплыв нелегалов из Марокко в Испании
Тысячи мигрантов и военные на пляже. Беспрецедентный наплыв нелегалов из Марокко в Испании
В течение трех дней около 8 тысяч мигрантов из Марокко вплавь и через заборы проникли на территорию испанского эксклава Сеута на северо-западе Африки.
Власти Сеуты обвинили марокканских пограничников в попустительстве. На помощь полиции испанцы отправили армию.
Около половины из числа задержанных уже депортированы обратно в Марокко.