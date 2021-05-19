"Что с лицензией, что без лицензии, не было возможно нормально работать" - соучредитель tut.by об уголовном деле

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"Что с лицензией, что без лицензии, не было возможно нормально работать" - соучредитель tut.by об уголовном деле

35 минут назад

Соучредителя портала tut.by Кирилла Волошина возбуждение уголовного дела в отношении сотрудников сайта не удивило.

В интервью агентству Reuters он рассказал о том, как власти преследовали журналистов портала в связи с освещением протестов против президента Александра Лукашенко еще с августа 2020 года.