"Евровидение": группа из Исландии, считавшаяся фаворитом, не сможет выступить в финале из-за коронавируса
"Евровидение": группа из Исландии, считавшаяся фаворитом, не сможет выступить в финале из-за коронавируса
Исландский коллектив Daði og Gagnamagnið, считавшийся ранее одним из фаворитов "Евровидения", не будет выступать в полуфинале и финале конкурса вживую из-за того, что у одного из его участников обнаружили коронавирус. Вместо этого в полуфинале будет показана запись одной из репетиций группы.
Би-би-си взяла интервью у солиста Daði og Gagnamagnið до того, как об этом стало известно. Он рассказал, почему участие в "Евровидении" для коллектива так важно.