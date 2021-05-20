"Евровидение": группа из Исландии, считавшаяся фаворитом, не сможет выступить в финале из-за коронавируса

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер

"Евровидение": группа из Исландии, считавшаяся фаворитом, не сможет выступить в финале из-за коронавируса

14 минут назад

Исландский коллектив Daði og Gagnamagnið, считавшийся ранее одним из фаворитов "Евровидения", не будет выступать в полуфинале и финале конкурса вживую из-за того, что у одного из его участников обнаружили коронавирус. Вместо этого в полуфинале будет показана запись одной из репетиций группы.