Принц Уильям об интервью принцессы Дианы : "Ошибки Би-би-си усугубили состояние моей мамы"
Принц Уильям об интервью принцессы Дианы : "Ошибки Би-би-си усугубили состояние моей мамы"
Принцы Гарри и Уильям прокомментировали независимое расследование, которое утверждает, что в 1995 году корреспондент Би-би-си Мартин Башир добился знаменитого интервью с принцессой Дианой с помощью "обманной тактики". Журналист использовал поддельные документы, чтобы убедить Диану, что люди из ближайшего окружения принцессы продают таблоидам сведения о ее личной жизни. Это повлияло на ее решение дать интервью, в котором она впервые рассказала о булимии и изменах принца Чарльза.
Сыновья принцессы Дианы заявили, что неэтичные действия корпорации ухудшили отношения их родителей и усугубили психическое состояние их матери.
Би-би-си принесла извинения за "явные ошибки", которые совершил Мартин Башир и другие сотрудники корпорации.