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Принц Уильям об интервью принцессы Дианы : "Ошибки Би-би-си усугубили состояние моей мамы"

4 минуты назад

Принцы Гарри и Уильям прокомментировали независимое расследование, которое утверждает, что в 1995 году корреспондент Би-би-си Мартин Башир добился знаменитого интервью с принцессой Дианой с помощью "обманной тактики". Журналист использовал поддельные документы, чтобы убедить Диану, что люди из ближайшего окружения принцессы продают таблоидам сведения о ее личной жизни. Это повлияло на ее решение дать интервью, в котором она впервые рассказала о булимии и изменах принца Чарльза.