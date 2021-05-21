У мечети Аль-Акса снова столкновения после начала перемирия между Израилем и ХАМАС

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У мечети Аль-Акса снова столкновения после начала перемирия между Израилем и ХАМАС

25 минут назад

У мечети Аль-Акса снова столкновения между палестинцами и израильской полицией. Пострадали по меньшей мере 15 человек. Все это происходит на фоне начала режима перемирия между Израилем и ХАМАС.

По заявлениям израильской полиции, после пятничной молитвы палестинцы стали закидывать силовиков камнями. В ответ те применили светошумовые гранаты и резиновые пули. Есть задержанные.

Перемирие между Израилем и ХАМАС началось в ночь на 21 мая.