У мечети Аль-Акса снова столкновения после начала перемирия между Израилем и ХАМАС
У мечети Аль-Акса снова столкновения после начала перемирия между Израилем и ХАМАС
У мечети Аль-Акса снова столкновения между палестинцами и израильской полицией. Пострадали по меньшей мере 15 человек. Все это происходит на фоне начала режима перемирия между Израилем и ХАМАС.
По заявлениям израильской полиции, после пятничной молитвы палестинцы стали закидывать силовиков камнями. В ответ те применили светошумовые гранаты и резиновые пули. Есть задержанные.
Перемирие между Израилем и ХАМАС началось в ночь на 21 мая.
За 11 дней боевых действий в регионе в секторе Газа, по данным палестинских властей, погибли более чем 200 человек. С израильской стороны, по официальным данным, жертвами стали 12 человек.