Подкаст "Что это было". Лонгрид: человек, который "оживил" палачей и мечтает о русском Нюрнберге

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Подкаст "Что это было". Лонгрид: человек, который "оживил" палачей и мечтает о русском Нюрнберге

9 минут назад

По выходным в подкасте "Что это было. Лонгрид" мы говорим с авторами самых важных, заметных и интересных текстов Русской службы Би-би-си.

Наш специальный корреспондент Олеся Герасименко написала текст "В прокуратуре гораздо больше смысла, чем в "Мемориале". Как Денис Карагодин ищет правду о казни прадеда".

Она рассказывает о жителе Томска, который добивается суда над убийцами своего прадеда, расстрелянного в 1938 году, и выдачи его тела. При этом Карагодин не очень похож на других исследователей сталинских репрессий.

Олеся Герасименко говорит, как убеждала Дениса Карагодина встретиться с ней, почему ее герой, который добивается общенациональной дискуссии о репрессиях 30-х годов, был бы идеальным сотрудником силовых ведомств и почему она недовольна своим текстом.