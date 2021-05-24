Пассажиры, политики и Дмитрий Песков. Что говорят о задержании Протасевича

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Пассажиры, политики и Дмитрий Песков. Что говорят о задержании Протасевича

21 минуту назад

Власти Беларуси арестовали Романа Протасевича, бывшего главного редактора телеграм-канала Nexta, освещавшего протесты в Беларуси и признанного в стране экстремистским. Самолет, на котором оппозиционный журналист летел из Афин в Вильнюс, посадили в Минске из-за сообщения о "минировании".

Против Протасевича в Беларуси возбуждено уголовное дело по трем статьям, по одной из которых ему грозит до 15 лет лишения свободы.