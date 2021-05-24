Шахматы как способ разбогатеть. Стриминг вывел игру на новый уровень популярности

До недавних пор даже гроссмейстеры и участники международных шахматных соревнований не всегда были в состоянии заработать игрой на жизнь. Все изменилось с появлением стриминговых платформ и ростом популярности онлайн поединков.

Небывалый скачок популярности шахмат многие связывают с успехом сериала "Ход королевы".

Но у этого явления есть и другие причины.

За минувший год молодые харизматичные шахматисты сумели привлечь к онлайн-трансляциям своих игр сотни тысяч зрителей.

Би-би-си поговорила с игроками о том, как им это удалось.