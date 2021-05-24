Шахматы как способ разбогатеть. Стриминг вывел игру на новый уровень популярности
Шахматы как способ разбогатеть. Стриминг вывел игру на новый уровень популярности
До недавних пор даже гроссмейстеры и участники международных шахматных соревнований не всегда были в состоянии заработать игрой на жизнь. Все изменилось с появлением стриминговых платформ и ростом популярности онлайн поединков.
Небывалый скачок популярности шахмат многие связывают с успехом сериала "Ход королевы".
Но у этого явления есть и другие причины.
За минувший год молодые харизматичные шахматисты сумели привлечь к онлайн-трансляциям своих игр сотни тысяч зрителей.
Би-би-си поговорила с игроками о том, как им это удалось.