Шахматы как способ разбогатеть. Стриминг вывел игру на новый уровень популярности

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Шахматы как способ разбогатеть. Стриминг вывел игру на новый уровень популярности

27 минут назад

До недавних пор даже гроссмейстеры и участники международных шахматных соревнований не всегда были в состоянии заработать игрой на жизнь. Все изменилось с появлением стриминговых платформ и ростом популярности онлайн поединков.

Небывалый скачок популярности шахмат многие связывают с успехом сериала "Ход королевы".

Но у этого явления есть и другие причины.

За минувший год молодые харизматичные шахматисты сумели привлечь к онлайн-трансляциям своих игр сотни тысяч зрителей.