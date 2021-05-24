Подкаст "Что это было". К чему приведет задержание в Минске Романа Протасевича?

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Подкаст "Что это было". К чему приведет задержание в Минске Романа Протасевича?

14 минут назад

Экс-главред телеграм-канала Nexta Роман Протасевич, уехавший из Беларуси больше года назад, был задержан белорусскими силовиками после того, как рейс Афины-Вильнюс вынужденно приземлился в минском аэропорту из-за сообщений о бомбе на борту. Вместе с ним под стражу попала его девушка - гражданка России.

Что известно об этой операции и какие последствия она может иметь для администрации Александра Лукашенко, разбираемся с журналистами Русской службы Би-би-си Анной Пушкарской и Сергеем Горяшко.