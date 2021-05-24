Родители Романа Протасевича и Софии Сапега поговорили с Би-би-си

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер

Родители Романа Протасевича и Софии Сапега поговорили с Би-би-си

9 минут назад

"Мы гордимся, что у нас такой сын. Мы надеемся, что он выдержит, останется самим собой. Мы боимся предположить, что пытки, избиения не исключены", - эти слова в интервью Би-би-си произнес Дмитрий Протасевич, отец бывшего главреда Nexta Романа Протасевича. Через несколько часов в интернете появилось видео из СИЗО, в котором Роман говорит, что с его здоровьем все в порядке и он "сотрудничает со следствием".

Девушка Романа, россиянка София Сапега также задержана и находится в ИВС Окрестина, как сообщила ее мама, Анна Дудич. Она также рассказала, что не знает, какие обвинения могут предъявить ее дочери.

23 мая власти Беларуси вынудили рейс Rayanair, летевший из Афин в Вильнюс, сесть в Минске. "Угроза безопасности", о которой говорили беларусские власти, так и не подтвердилась, но Роман Протасевич и его девушка София Сапега были арестованы.