Нагорный Карабах: жизнь после войны. Документальный фильм Би-би-си
Нагорный Карабах: жизнь после войны. Документальный фильм Би-би-си
Вторая война в Нагорном Карабахе закончилась 10 ноября 2020 года. За 44 дня боевых действий с обеих сторон погибли более 7 тысяч человек.
Корреспонденты Русской службы Би-би-си с двух сторон - азербайджанской и армянской - рассказывают, как выглядит разграничительная линия в Нагорном Карабахе спустя несколько месяцев после войны и что это значит для людей, которым пришлось покинуть свои дома или, наоборот, вернуться на родную землю.
Здесь - истории продавца, таксиста, пенсионера, лесоруба и других людей, азербайджанцев и армян, которые пытаются заново выстроить свою жизнь и ищут ответ на вопрос: что теперь будет с Нагорным Карабахом?