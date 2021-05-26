Нагорный Карабах: жизнь после войны. Документальный фильм Би-би-си

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Нагорный Карабах: жизнь после войны. Документальный фильм Би-би-си

8 минут назад

Вторая война в Нагорном Карабахе закончилась 10 ноября 2020 года. За 44 дня боевых действий с обеих сторон погибли более 7 тысяч человек.

Корреспонденты Русской службы Би-би-си с двух сторон - азербайджанской и армянской - рассказывают, как выглядит разграничительная линия в Нагорном Карабахе спустя несколько месяцев после войны и что это значит для людей, которым пришлось покинуть свои дома или, наоборот, вернуться на родную землю.